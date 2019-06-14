(شاهد) خطوبة سارة الطباخ و محمد الشرنوبي - هذه قصة خطيبته السابقة!

أعلنت المنتجة سارة الطباخ، اليوم، عن خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، وذلك بعد فترة من تعرفها عليه، إبان استضافته في "صاحبة السعادة" أحد البرامج التلفزيونية التي تقدمها إسعاد يوسف عبر قناة "سي بي سي" في جمهورية مصر العربية.

وأوردت سارة الطباخ عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" فيديو من داخل منزلها يرصد لحظة تقدم محمد الشرنوبي لوالدها وموافقة الأب على الخطوبة منها بشكل رسمي.

وتمت خطبة محمد الشرنوبي و سارة الطباخ مديرة شركة الانتاج التي تعمل على انتاج ألبومات الفنان والممثل المصري المشهور، بالإضافة إلى إشرافها على العديد من أعماله.

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وتلقى الشرنوبي والطباخ العشرات من التهاني عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي سواء من زملاء الأول الفنانين أو أصدقائه ومتابعيه في مصر والوطن العربي، فيما كان أبرز المهنئين الفنانة رانية يوسف وغيرها العديد.

يشار إلى أن سارة الطباخ، تعمل في مجال الفن منذ أعوام كثيرة، في حين تعرفت عليه بشكل فعلي، بعد العمل معا في انتاج ألبوم "زي الفصول" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك وكان فاتحة خير عليه.

وفيما يتعلق في قصة خطيبة محمد الشرنوبي السابقة، فهي كانت ابنة الفنانة امل رزق حيث انفصل عنها بعد زمن قصير، في أسباب لا تزال غير معلومة حتى لحظة نشر هذا النصر.