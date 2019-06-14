حقيقة الافراج عن منى فاروق و شيماء الحاج بعد قضية خالد يوسف (شاهد)

كشفت مصادر إعلامية مصرية، اليوم الجمعة، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول الافراج عن الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، وذلك في أعقاب اتهامهما بالمشاركة في عمل غير لائق مع المخرج خالد يوسف.

وكان الأمن في جمهورية مصر العربية، قد قبض على شيماء الحاج ومنى فاروق، بعد انتشار مقطع فيديو خادش للحياء لهن، يقول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إنه مع المخرج خالد يوسف الذي يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وبهذا الصدد، ذكرت المصادر أن محكمة مصرية، أصدرت قرارا بالإفراج عن الفنانة منى فاروق ومعها شيماء الحاج، على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة لهن بخدش الحياء العام والفجور.

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يشار إلى أن نيابة مدينة نصر الكلية، كانت قدر أصدرت قرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، بإلقاء القبض على منى فاروق وشيماء الحاج، وهو ما تم بالفعل، بعدما أثارت القضية جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

وألمحت المصادر الإعلامية إلى أن الحكم بإخلاء سبيل الممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق، أتى بعد تعميم حظر النشر في القضية والاتهامات المنسوبة لهن، في وقت تفاعل ناشطون مع هذه القضية التي لقيت صدى واسعا في الشارع المصري.