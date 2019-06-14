منح الفنانة إلهام شاهين خاتم يحمل معالم فلسطين التاريخية (شاهد)

كرمت مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، الفنانة المصرية إلهام شاهين، وذلك خلال حفل جرى في أحد فنادق العاصمة القاهرة، بحضور العديد من الشخصيات.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا لتكريمها عبر حسابها في (تويتر)، وكتبت : "تكريمي اليوم من مؤسسه سيده الأرض شعب فلسطين بشكركم من قلبي علي منحي لقب سيده الأرض عاشت فلسطين".

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن المؤسسة منحت الفنانة إلهام شاهين، لقب "سفيرة سيدة الأرض"، وخاتم سيده الأرض، موضحة أنه "خاتم يحمل ٨ معالم من فلسطين التاريخية".

إلهام السيد أحمد شاهين، فنانة مصرية، ولدت في الثالث من يناير 1960، بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ، فيما بدأت حياتها السينمائية في السبعينات من القرن العشرين من خلال فيلم "رجل اسمه عباس" في عام 1978 وقدمت بعدها أفلام عديدة وكانت أدوارها تكبر إلى أدوار البطولة، عمتها هي الممثلة إلهام زكي.