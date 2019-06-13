الاكثر مشاهدة الان - إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الاباحية

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الاباحية

محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من شيما الحاج، ومنى فاروق، وذلك بعد تجديد حبسهما 45 يوماً، بعد اتهامهم بنشر فيديو فاضح مع المخرج والبرلمانى خالد يوسف، فى القضية التى اثارت الرأى العام مؤخرا فى مصر، وتم إخلاء سبيلهم في قضية فيديوهات خالد يوسف.

رفض الاسئناف سابقا

وكانت محكمة جنايات القاهرة، رفضت الاستئناف المقدم من شيما الحاج ومنى فاروق المقدم منهما

فى قضية الفيديوهات الفاضحة مع المخرج والبرلمانى خالد يوسف، حيث قررت المحكمة تجديد حبس

الفنانتين 45 يوماعلى ذمة التحقيقات فى القضية المنسوبة اليهما.

حظر النشر بامر النائب العام

بالرغم من عدم النشر فى هذه القضية بامر من النائب العام نبيل صادق، من مازالت القضية مطروحة على الساحة بشكل عام وذلك لتورط المخرج والبرلمانى خالد يوسف مع فنانات وفتيات وسيدات اعمال، وبالرغم من القاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كامليا، انتشر كذلك مقاطع فيديو لتورط عدد من الفنانات منهن علا غانم وهيفاء وهبى ومنه شلبى وسيدة الاعمال منى الغضبان الاان مازال بطل هذه الفيديوهات الاباحية المنتشرة على السوشيال ميديا مازال حر طليق، ولم يوجه له حتىالان اتهام رسمى فى هذه القضية.

منى فارق ترد بعد تداول الفيديو الاباحى

وكانت الفنانة منى فارق، قامت بالرد ، على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول فيديو اباحى

لها مع شيماء الحاج، ونشرت فاروق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، “مهما

تتضرب ومهما تتحارب قوم قوم طول ما انت واثقفي نفسك وواثق في حلمك هتوصل.. خلي عندك ثقه

في ربنا.. واصبر الصبر جميل اصبر تنول”.

و كان قد تداول فيديو منى فاروق وشيماء الحاج، وهما يرقصان بملابس داخلية، وبعدها

خلعوا ملابسهن، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فى الفيديو

صوت يعتقد بعض المتابعين، انه صوت مخرج معروف، وكانتا الفتاتان ترقصان على أغنية “عالعين

موليتين”، وقام بعض النشطاء على الفيسبوك، بنشر الفيديو كاملا والذي يعد إباحيًا، أثناء ممارستهما

الجنس مع المخرج والبرلمانى خالد يوسف واثار الفيديو غضب المصريين .

شيما الحاج تبرر

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وبررت شيما الحاج ومنى فاروق، ذلك بان المخرج خالد يوسف، قام بالتغريربهما، وتصويرهما لإبتزازهما وكانت القوة الاامنية قامت بترحيلهما من مديرية امن القاهرة ،الى سجن القناطر،وذلك في القضية التي شغلت الرأي العام موخرا في واقعة الفيديوهات الاباحية.

اعترفات شيما الحاج

وكانت شيما الحاج اعترفت أمام النيابة العامة، خلال التحقيقات التى حضرها محامى شيما حسين البقار، والذى اوضح أنها متزوجة عرفي من المخرج خالد يوسف منذ عام 2014 ، كما اضافت ان منى فاروق التي ظهرت معها في الفيديو الجنسي المتداول هى زوجة خالد يوسف أيضا وقالت هذا ما حدث تماما “أنا كنت قاعدة في شقة ولقيت حد بيخبط بفتح لقيت مني سألتني أنتي مين قلتلها أنا مراته ومني قالت أنا كمان مراته وزعقنا مع بعض وشدينا جامد بعد كده دخلنا مع بعض، وهو كان عنده مكتب تحت الشقة في المهندسين طلع علي صوتنا وهداني وحطني في أوضه وحطها في أوضه، وقعدنا نتكلم شوية وبعد كده هدانا وقالنا أنتوا الاتنين مراتاتي وتسمعوا كلامي ولازم ترضوا بالوضع ده. أنا بحبكوا أنتوا الاتنين ومقدرش استغني عنكم” واردفت انها تزوجت المخرج خالد يوسف قبل منى فاوق وبعد ذلك اصبحوا اصدقاء وهو الذى طلب ان نقوم بالرقص له سويا وفعلنا ما طلبه.

خالد يوسف يرد

حيث اكد خالد يوسف انه تعرض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات

الدستورية المقترحة حاليا داخل البرلمان المصري، واردف يوسف انه “تقدّم ببلاغات رسمية للنائب

العام المصري العام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب

من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلًا:”ما يحدث هو

أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية”.

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