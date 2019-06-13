فيديو : فضيحة اماني علاء تشعل مواقع التواصل في العراق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو منسوب للفنانة العراقية اماني علاء، لكن سرعان ما تبين عدم صحة ما يحتويه هذا الفيديو من مشاهد.

في وقت سابق، نفت الفنانة العراقية أماني علاء، يوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن مقتلها في العاصمة بغداد، منتقدة وسائل الإعلام التي تروج تلك الشائعات.

ويأتي ذلك بعد موجة اغتيالات شهدتها بغداد، مؤخرًا، طالت عددًا من الفنانين والناشطين المدنيين، وقادة التظاهرات، التي تشهدها بعض المحافظات.

Advertisements

وقالت علاء، في مقطع مرئي بثته على حسابها في "سناب شات"، إنها لا تعلم من يروج تلك الأنباء عن مقتل فلان وفلان، وكان آخرها الحديث عن مقتلي"، نافيةً أن تكون تعرضت لأي محاولة اغتيال".

وأضافت أنها خارج العاصمة بغداد، مطالبة وسائل الإعلام العراقية بالتثبت قبل بث الأخبار حولها، وأنها ربما سترفع دعوى على من بث تلك الشائعات.