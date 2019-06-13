رابط : تويتر مبارك العصيمي حمد المنيف يعلنان نتائج الوظائف التعليمية في السعودية

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية مبارك العصيمي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2019 م، الموافق 10 شوال 1441هـ، وذلك بتغريدة عبر حسابه الرسمي.

واعتمدت وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة "منصة التوظيف الإلكتروني"، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال ضمن الوظائف التعليمية، للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية:

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وتوقف التقديم عليها في 27 رمضان الماضي، بينهم 4953 وظيفة للرجال، و5503 وظيفة للنساء، وستكون هذه الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس، ويشغلها مواطني ومواطنات المملكة وفق بعض الضوابط والشروط.

وكالة سوا الخبارية بدورها، تنشر لكم أسماء المرشحين والمرشحات التي تم الاعلان عنها بشكل رسمي اليوم الخميس، عبر منصات وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الدخول عبر رابط جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 اضغط هنـــا