اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 في السعودية - جدارة 1440

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2019 م، الموافق 10 شوال 1441هـ، وذلك بتغريدة عبر حسابه الرسمي.

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة "منصة التوظيف الإلكتروني"، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافر 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال ضمن الوظائف التعليمية، للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية:

وتوقف التقديم عليها في 27 رمضان الماضي، بينهم 4953 وظيفة للرجال، و5503 وظيفة للنساء، وستكون هذه الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس، ويشغلها مواطني ومواطنات المملكة وفق بعض الضوابط والشروط.

ويمكن الدخول عبر رابط جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 اضغط هنـــا