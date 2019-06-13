تراند اليوم : خاص.. تفاصيل الإفراج عن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الجنسية

عبدالله أبو ضيف

كشفت حنان أحمد محامية منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية، عن تفاصيل إخلاء سبيليهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأضافت حنان لـ”الخليج 365″ ، أن موكلتيها حصلا على قرار إخلاء سبيل من محكمة مدينة نصر، وذلك لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة من قبل القانون بالإضافة إلى عدم وجود داعي قانوني لاستمرار التحفظ عليهما.

وأشارت أن النيابة لم تطعن على قرار الإفراج عن موكلتيها، بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيليهما، حيث من المقرر الحصول على قرار صحة الإفراج من المحكمة، للإفراج عنهما بشكل رسمي عن طريق القسم التابيعن له.

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وكانت قد كشفت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج، إنه تم إخلاء سبيل موكلتيها في قضية الفيديوهات الجنسية، وذلك خلال نظر الاستئناف على قرار النيابة بحبسهن 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديوهات جنسية.

وكشفت حنان لـ”الخليج 365″ أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

ونظرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المحامية حنان أحمد، على قرار حبس موكلتيها منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيديوهات الجنسية.

قالت حنان أحمد، المحامية الموكلة عن المتهمة في قضية الفيديوهات الجنسية، “شيما الحاج”، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس “شيما الحاج ومنى فاروق” المتهميتن الأولتين في القضية لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.