الاكثر مشاهدة الان - إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعد تورطهما بفيديوهات جنسية

قضت المحكمة المصرية اليوم بإخلاء سبيل ​ منى فاروق ​ و​ شيما الحاج ​، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وذلك بعد ظهورهما في فيديو إباحي اعتُبر أنه التقط مع المخرج المصري ​ خالد يوسف ​.

وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على المتهمتين بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية لهما، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي للمخرج خالد يوسف.

وكانت المحكمة المصرية، قد مدّدت حبس منى فاروق وشيما الحاج 45 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيلهما اليوم.

يذكر أن المخرج المصري خالد يوسف يتواجد حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح، إن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة داخل البرلمان المصري، والتي تعطي الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.