مصر: تفاصيل جديدة حول قانون الايجار القديم اليوم

قال النائب في البرلمان المصري، إسماعيل نصر الدين، إن لجنة الاسكان في مجلس النواب لم تناقش قانون الايجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ماتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، هى الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

وأضاف نصر الدين، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن البرلمان يناقش هذه الجزئية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن التشريع سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن البرلمان لن يناقش تشريعا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيرا إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أي نائب أن يتم طرد مواطن من مسكنه.

وتابع النائب إسماعيل نصر الدين: اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأي العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة.