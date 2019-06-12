فيديو فضيحة العسكري يشعل مواقع التواصل في الجزائر - عسكري وحبيبته

قرر مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، إسقاط اسم هاريس بلقبلة من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بعد تورطه في فضيحة أخلاقية.

وظهر لاعب خط الوسط على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعري مؤخرته، ما تسبب في جدل كبير وانتقادات من طرف المتابعين والمسؤولين، ليقرر المدرب بلماضي طرد اللاعب من المعسكر التدريبي.

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ودخل المنتخب الجزائري في نفق مظلم نظرا للقيمة الفنية لنجم فريق بريست الفرنسي، ومن المنتظر، حسب ما أوردته مواقع جزائرية، أن يعلن بلماضي عن بديل بلقبلة، ليلة اليوم الأربعاء (12 يونيو)، قبل منتصف الليل، وهو آخر أجل لإيداع قوائم الثلاثة والعشرين لاعبا المعنية بالمشاركة في الكان.

وكان منتخب ثعالب الصحراء تعادل، أمس الثلاثاء (11 يونيو)، أمام منتخب بوروندي ب1-1، وظهر الفريق بمستوى ضعيف، وسجل الحارس الجزائري رايسن مبولحي هدفا في مرماه.

ويوجه المنتخب الجزائري، الذي يوجد حاليا في قطر لقضاء فترته الاستعدادية، نظيره المالي، يوم 16 يونيو الجاري، قبل السفر إلى مصر للمشاركة في العرس الإفريقي.