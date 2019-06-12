شاهد: زواج ملاك الحسيني الثاني وانس التميمي - من هو زوج ملاك الحسيني الجديد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات، بخبر زواج ملاك الحسيني من انس التميمي، في هذا التقرير سوف نعرض لكم كافة المعلومات والتفاصيل الممكنة حول زواج ملاك الحسيني أم سافانا .

وانتشر خبر الزواج كالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي هو زواج ملاك الحسيني وانس التميمي، والكثيرين يبحثون بشغف عن أية معلومات عن أنس التميمي، بل أن هناك البعض يبحث عن صور زفاف أنس التميمي وملاك الحسيني وهو الأمر الذي لم نجده ابداً على الويب.

ملاك الحسيني كانت طالبة مبتعثه للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولومبيا، وعضو هيئة التدريس جامعة الملك سعود، واكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها سافانا.

المعلومات المتاحة عن أنس التميمي للأسف ضئيلة جدا، ولم نجد صور كثيرة له، وكل ما ذكر عنه فقط أنه من مشاهير برنامج السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة كبيرة وثناء لما يقدمه من محتوى مميز.

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دخل أنس التميمي عالم السوشيال ميديا في 2014 ، وقام بأول إعلان لشركة stc ادخله عالم المشاهير بالاشتراك مع نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد والذي تم تصويره في خمسة دول.

زواج ملاك وأنس التميمي، الحقيقة أن هذا الخبر، لم يتم التأكد منه حتى الآن فطبقا لحسابات ملاك الحسيني على السوشيال ميديا، لم تذكر أي شيء بخصوص هذا الأمر.