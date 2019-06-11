تعرف على انس التميمي زوج ملاك الحسيني الجديد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تعود للشاب انس التميمي، مؤكدين أنه الزوج الجديد للسعودية ملاك الحسيني، بعد طلاقها من زوجها السابق ماجد الجربا.

صورة الزوج الجديد في الأسفل

وفي وقت سابق، نشرت ملاك الحسيني مقطع فيديو لها وهي في امريكا، رفقة صديقتها ديمة وابنتها سافانا، وفي نهاية المقطع وضعت رسالة قالت فيها التالي:

"نعلن أنا وأبو سافانا الرائد المهندس ماجد السراح الجربا عن انفصالنا رسميا، مع امتناني له، حيث كان خلف الكثير من نجاحاتي، ولا زلت أكن له كل التقدير والإحترام، ويبقي والد ابنائي وشريك في مسيرة تربيتهم، وأسأل الله التوفيق لي وله في قادم الأيام".

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ولم تعلن ملاك الحسيني عن سبب انفصالها من زوجها ماجد، ولكن يبدو أن طبيعة دراستها في الخارج، وابتعادها عن زوجها المهندس ماجد الحربا هو السبب في ذلك، وقد عبر المغردون عن أسفهم من طلاقهما.

يذكر أن ملاك الحسيني الشهيرة بأم سافانا، هي طالبة سعودية مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، المرشحة لدرجة الدكتوراه حاليا، وهي عضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود.

واكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها سافانا حيث ظهرت في الكثير من مقاطع الفيديو التي من خلالها قد اكتسبت نسبة متابعة كبيرة جدا من قبل النشطاء خاصة على موقعي الانستقرام واليوتيوب، ويتابع حسابها على الانستقرام أكثر من مليوني مستخدم.

