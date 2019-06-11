مرفق رابط: تاريخ موعد اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر

من المنتظر أن تعلن نتائج شهادة التعليم الابتدائي لسنة 2019 في الفترة بين 13 و16 جوان 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط المرفق أدناه.

وينتظر طلاب الشهادة الإبتدائية، النتائج علي أحر من الجمر في الوقت الحالي، خصوصا بعد إنتهاء فترة عطلة عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في الفترة المقبلة.

والتي يتم الترقب لإستظهارها من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حتي يتسني لهم معرفة النتيجة الخاصة بأبنائهم في هذه المرحلة المهمة من التعليم،.

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وسيكون من الطلاب أو الطالبات التي لهم شأن مع التعليم، أم سيكون لديه طموحات آخري، وستظهر النتيجة في غضون أيام قليلة، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل مبدئي، في الفترة بين يوم الخميس 13 جوان ، إلي يوم الأحد 16 جوان.

يشار إلى أن َ شهادة التعليم الابتدائي لسنة 2019 تم اجتيازها يوم 24 ماي 2019 ، حيث انطلق تصحيح الأوراق عبر كل الولايات يوم 7 جوان 2019.

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