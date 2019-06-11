تردد قناة العفاسي 2019 الجديد على قمر نايل سات - الذاكرين والذاكرات

تعتبر قناة العفاسي قناة دينية كويتية خاصة، أنشأها الشيخ القارئ مشاري راشد العفاسي، ويتبع لها حاليا اذاعة العفاسي على الراديو، وتبث القرآن الكريم والأناشيد الدينية و المقاطع ذات العبر المصحوبة بالأحاديث والآيات.

وتعد قناة العفاسي من أفضل قنوات القرآن الكريم التي تبث إرسالها على مدار اليوم دون توقف أو تشفير، فهي واحده من ضمن قنوات القمر الصناعي النايل سات لذا فتعد من القنوات الإسلامية 2019 المجانية.

وتبث إرسالها من الإمارات العربية المتحدة، ونرفق أخر تحديث ترددات قناة العفاسي قران Alafasy TV أروع القنوات الدينية على الأقمار الصناعية لكل من يبحث عنها.

تحرص قناة العفاسي قرآن على ختم القرآن الكريم بشكل متواصل على مدار الساعة، وتهدف القناة إلى نشر الوعي الديني والتعاليم الإسلامية مع تقديم تفسير صوتي للقرآن الكريم للمشاهدين.

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كما تقدم القناة مسابقات وجوائز لحفظة سور القرآن في محاولة للتشجيع على حفظ كتاب الله وتعاليمه الصحيحة، ومتابعة حسن التجويد والترتيل بالشكل الصحيح.

واستطاعت قناة العفاسي Alafasy TV للذاكرين والذاكرات من خلال التردد الجديد لها عبر نايل سات التربع على عرش قنوات القرآن الكريم، والقنوات الدينية بشكل عام.

تردد قناة العفاسي: نايل سات 10727 H