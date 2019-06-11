الاكثر مشاهدة اليوم - بالصور : فنانات تخليّن عن ملابسهن من أجل الشهرة.. منى فاروق وشيماء الحاج ليست آخرهن

على الرغم من أننا نعيش داخل مجتمع شرقي متحفظ، إلا أن هناك بعض نجوم الفن يتعامل مع هذه المسألة باللامبالاة وهو ما يعرضهم لهجوم كبير من جمهورهم، ناهيك عن أن أفعالهم الجريئة سواء في حياتهم الشخصية أو في أعمالهم الفنية، تظل تطارد تاريخهم سواء أن كان كبير أو إذا كان في مرحلة البدايات، لاسيما وأن بعض هؤلاء النجوم يتعمد أن يخلع ملابسه ليتم تصويره في مقاطع فيديو إباحية في سبيل الوصول إلى الشهرة، وهو ما حدث مؤخراً مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، من هنا نستعرض لكم أبرز الفنانين الذين تخلو عن ملابسهم من أجل الشهرة.



رقص منى فاروق وشيماء الحاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وهما يتراقصان بشكل مثير مرتدين ملابس شبه عاريه تماماً، وهو ما أثار ضجه كبيرة على صفحات "السوشيال ميديا"، فيما طالب البعض بمحاكمتهم بتهمة الفعل الفاضح.



ناهد شريف ذئاب لا تأكل اللحم

استغلت الفنانة ناهد شريف حرب السادس من أكتوبر عام 1973، والتي انشغل خلالها المصريين في حربهم ضد اليهود، وشاركت في فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم"، بطولة الفنان عزت العلايلي، وظهرت "ناهد"، في أحد مشاهد الفيلم عارية تماماً مما عرضها لهجوم عنيف مازالت تجني ثمارة الى الأن.



رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورتة الـ40، بفستان شبه عاري من أسفل، وهو ما عرها لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعلها تبرر ما حدث بأن بطانة الفستان تمزقت، وهو ما جعلها تظهر بهذا الشكل.