شاهد: بيسان إسماعيل سورية خطفت 3 ملايين متابعة على يوتيوب

تصدرت الفنانة الشابة بيسان اسماعيل قائمة افضل الاغاني العراقية على تطبيق انغامي، بالاضافة الى تصدرها قوائم افضل الاغاني في عدد من الدول العربية كالسعودية والعراق والاردن والبحرين وغيرها.

يشار إلى ان الاغنية من كلمات محمد جبوري ومن الحان وتوزيع حيدر كيتارا ومن اخراج المخرج الاردني عبد الرحمن عيسى، وبمشاركة نخبة من المتخصصين الفنيين.

يذكر ان الاغنية تم طرحها على شكل فيديو كليب على قناة "حيدر كيتارا" على موقع يوتيوب وهي الشركة المنتجة للاغنية، كما وسيتم بثها على عدد من القنوات والاذاعات العربية.

Advertisements

وأعرب قطان عن سعادته بهذا النجاح، وقال في حديثه لـ "دنيا الوطن" :"سعيد جداً بالوصول إلى المليون الأول، وأتمنى نجاحاً أكبر، خاصة أنها أول تجربة ديو لي".

ولم يجد قطان صعوبة في اللهجة العراقية، وقال: "كان لي تجارب سابقة باللهجة العراقية، ربما لم تلقَ الرواج المطلوب، كما أنني أغني الأغاني العراقية في حفلاتي بشكل دائم"