شاهد: قضية فضيحة يوسف عطال تثير جدلًا واسعًا في الجزائر

تداولت وسائل الإعلام الجزائرية خبراً يشير إلى تورط النجم يوسف عطال مدافع نادي نيس الفرنسي في قضية انضباطية، كادت تدفع بالمدرب جمال بلماضي المدير الفني لمحاربي الصحراء إلى الاستقالة من منصبه نهاية الأسبوع الماضي، لكن الظهير الأيسر قام بالرد وتبرئة نفسه على طريقته الخاصة.

وقالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن المنتخب الجزائري تعرض لفضيحة أخلاقية كادت تعصف بمستقبل جمال بلماضي، الذي اكتشف خلال المعسكر الماضي لمحاربي الصحراء، قيام إحدى الفتيات بالقدوم ليلاً لمقر المعسكر في سيدي موسى جنوبي العاصمة الجزائرية، قبل مواجهتي تونس وغامبيا، حتى تلتقي بالمدافع يوسف عطال.

وأضافت أن الواقعة تم إخفاؤها عن جمال بلماضي، الذي عرف مؤخراً، ما جعله يذهب مباشرة إلى مساعده عزيز بوراس، وحكيم مدان مدير المنتخب، اللذين أكدا صحة ما حدث، ليدخل معهما في ملاسنة كلامية حادة، ويقرر بعدها تقديم استقالته، لولا تدخل خير الدين زطشي لاحتواء الأزمة.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الاتحاد الجزائري، ولا من اللاعب نفسه لتوضيح ما وقع بالفعل، سوى بعد مرور أربعة أيام، حيث قام عطّال بالرد عبر حسابيه الرسميين في موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"فيسبوك".