تراند اليوم : منى فاروق وشيما الحاج تعترفان بالحقيقة : هذا ما فعله خالد يوسف بنا !

فنون - 03/06/2019 14:45

الخليج 365- خرجت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج عن صمتهما فيما يخص قضية الفيديوهات الاباحية التي تورطتا بها مع المخرج والنائب المصري خالد يوسف .

اقرأ أيضا : اتّفقت مع عشيقها على قتل زوجها وهذا ما حدث !

وأدلت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج باعترافات مثيرة أمام النيابة العامة ، الاثنين ، مؤكدتان قيام خالد يوسف ببتصوير الفيديو الجنسي لهما بعد أن جعلهما تسكران وتفقدان القدرة على التحكم بنفسيهما .

اقرأ أيضا : وافد مصري يبكي ووزير العمل يساعده .. ماذا حدث ؟

Advertisements

وأشارت منى فاروق أنها كانت تبلغ من العمر 23 عاما وقت تصوير الفيديو وأن خالد يوسف أغواها بوعوده الكاذبة بتحقيق الشهرة والنجومية لها قبل أن يفعل فعلته وفق ما أفاد موقع صدى البلد المصري .

اقرأ أيضا : جريمة وحشية تهز المغرب .. والجاني ام بلا رحمة !

يشار الى ان منى فاروق وشيما الحاج بالإضافة لسيدات أخريات من الوسط الفني المصري تم توقيفهن بعد انتشار فيديوهات جنسية تجمعهن بالمخرج والنائب المصري خالد يوسف والذي غادر البلاد قبل القبض عليه .

اقرأ أيضا : اغتصاب وحشي بنهار رمضان .. بعد خداع الضحية !