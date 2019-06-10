تراند اليوم : الهجوم يتواصل على خالد يوسف.. تسريب صور جديدة مخلّة مع منى الغضبان!

فنون - 25/05/2019 16:26

الخليج 365 - يتواصل الهجوم على المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف، رغم مرور عدة أسابيع على قضيته المتمثلة بالفيديوهات الإباحية مع مجموعة من الممثلات المصريات، منهن منى فاروق وشيماء الحاج، ومنى الغضبان، وكاميليا، ورنا هويدي.

وقامت صفحات عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بتسريب صور جديدة مخلة لخالد وسيدة الاعمال المصرية، منى الغضبان، من الفيديو المحبوسبة بسببه.

الجدير بالذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، محبوستان على ذمة القضية، وكذلك سيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا والإعلامية رنا هويدي، فيما يتواجد النائب بفرنسا مع أسرته في الوقت الذي يرفض فيه الاتهامات الموجهة إليه من البعض.

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ويؤكد خالد يوسف أنه سيعود عند طلبه للتحقيق، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له من تشويه بسبب رفضه تعديل الدستور ومواقفه السياسية.