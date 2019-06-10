تراند اليوم : "قيد عائلي" في ورطة بسبب منى فاروق

ألقت قوات الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك على خلفية اتهامهما بالقيام بأفعال فاضحة يعاقب عليها القانون، بعد ظهورهما في فيديو إباحي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ورجحت تحريات المباحث، أن الشخص الذي قام بتصويرهما في الفيديو هو نائب برلماني، حيث تغطي في أحداثها الواقعية على العمل الدرامي المنتظر عرضه على القنوات في بداية شهر مارس المقبل، وتشارك فيه منى فاروق.

وتشارك الفنانة منى فاروق، في مسلسل"قيد عائلي"، ومن المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان القادمة 2019، والتي تجرى الاستعدادات للعرض الحالي، وذلك بحسب ما ذكر موقع "السينما دوت كوم"، المتخصص في عرض مختصرات وملخصات عن الأعمال الفنية، ولكن لم يمهلها القدر أن تشارك فاروق في العمل، بسبب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليها بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح هي وزميلتها شيما الحاج.

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وحتى الآن لم يقرر مخرج العمل، هل يستغني عن منى فاروق في المسلسل، ويطلب أي فنانة غيرها لكي تواصل تصوير الدور بدلا منها، أم ينتظر إنتهاء التحقيق معها حتى تخرج وتواصل تصوير مشاهدها أم لا؟.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، ويتناول مشاكل كبيرة بين عائلتين بسبب الميراث، وينسى الطرفين صلة القرابة والرحمة من أجل الإرث.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 45 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة بوسي وميرفت أمين وعزت العلايلي وصبري فواز ومنى فاروق، ومحمد محمود عبد العزيز، وإنتاج ريمون مقار، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.