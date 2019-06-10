لماذا نزلت الحسناء الروسية إلى ملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا ؟

كشفت المشجعة الروسية، أنها اقتحمت ملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا، من أجل الترويج لاسم الموقع الالكتروني لصديقها.

وقالت الشابة كينسي ولنسكي أنها لم تندم على تصرفها، وأنها كانت ترتدي ملابس تروج اسم الموقع الالكتروني لصديقها.

وأكدت ولنسكي، أنها اتخذت أكثر قرار ذكي في حياتها حين نزلت إلى الملعب في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

ويرى خبراء أن الإعلان المجاني التي استفاد منه موقع صديق المشجعة، تقدر بـ3.8 ملايين جنيه أسترليني، بالنظر إلى أهمية المباراة.

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وأوردت في حوار مع صحيفة "صن" البريطانية، "أريد أن أتقاعد في سن الثلاثين وبحوزتي ما يكفي من المال، واقتحام دوري أبطال أوروبا سيساعدني فقط على تحقيق الأمر، وأنا أخطط لمزيد من خطوات الاقتحام".

وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 32 مليون شخص سجلوا أنفسهم في موقع صديقها، بعد الاقتحام الكبير.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض على الفتاة غرامة قدرها 5 آلاف يورو ، فيما تواجه عقبة غرامة 10 الاف يورو من الشرطة الإسبانية بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.