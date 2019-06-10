مدرسة الانتاج الحربي تنسيق الاعدادية 2019-2020 وكيفية تقديم طلب التحاق

مدرسة الانتاج الحربي من المدارس التي تشغل بال أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019-2020 ووصل موقع (نجوم مصرية) تساؤولات كثيرة عن عنوان مدرسة الانتاج الحربي حتى يتثنى لهم أن يكمل أبناءهم الطلبة تعليم ثانوي في تلك المدرسة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع وزارة الانتاج الحربي وفي هذه المقالة نتطرق إلى تعريف أكثر بـ مدرسة الانتاج الحربي المنشأة جديدًا فتابعونا.

عنوان مدرسة الانتاج الحربي وكيفية الالتحاق بها

عنوان مدرسة الانتاج الحربي يتواجد في مدينة السلام وهي مدرسة مؤسسة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإنتاج الحربي وهي مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام تابعه لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن المنتظر أن يتقدم الطلاب بطلبات الالتحاق بمدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام للعام الدراسي 2019/2020، بالأول من يوليو 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

والجدير بالذكر ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعاير الدولية، تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف؛ من خلال شراكات تبرمها وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني مع شركاء الصناعة وهيئات اعتماد دولية، كما يتمتع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعديد من المميزات كالبيئة التعليمية المميزة، والتدريب العملي، الشهادات المعتمدة التي تكسبهم العديد من المهارات التي تمكنهم من المنافسة الدولية.

آخر الأخبار عن مدرسة الانتاج الحربي 2019-2020

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه متوقع في بداية شهر يوليو 2019 توضيح كافة الشروط والتفاصيل من خلال اعلان رسمي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لكن المعلومات المتوفرة عن عنوان مدرسة الانتاج الحربي سيكون في مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، وهي تعطي شهادة دبلوم متخصصة في التكنولوجيا ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم وكذلك تعطي شهادة معتمدة دوليًا من بي تي اي سي المستوى الثاني والثالث، وكذلك شهادة دبلوم عالي في التكنولوجيا.

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موعد فتح باب التقديم لـ مدرسة الانتاج الحربي 2019-2020

سيفتتح التقديم في اول شهر يوليو 2019 والتقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وبها العديد من التخصصات مثل تكنولوجيا الالكترونيات، وتخصص تكنولوجيا الميكانيكا، وتخصص تكنولوجيا الكهرباء وهي المدرسة الأولى في مصر الانتاج الحربي والتابعة لنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، وتصنف من المدارس الحكومية.

ولمزيد من الأسئلة المتعلقة بمدرسة الانتاج الحربي يمكن الضغط عبر موقع وزارة التربية والتعليم هنا

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