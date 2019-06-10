خلال ساعات .. نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر الشريف

أخبر مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية، أن إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

استعدادات نشر نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

حيث انتهت كافة استعدادات نشر النتيجة من تصحيح ورصد واراجعة، وذلك من أجل التمهيد لإعلان النتيجة بعد أن يعتمدها بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر .

وأوضح هذا المصدر أن رصد الدرجات وحصرها تم بصورة بالغة الدقة، وتم أيضاً إعطاء توجيهات مشددة تنص على عدم التهاون مع مسألة رصد الدرجات حتى لا يظلم أي طالب، وتنص أيضا على إعطاء كل طالب حقه.

أما عن امتحانات الثانوية الأزهرية القائمة :

أشار المصدر إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، توقفت بشكل مؤقت وعادت مرة أخرى اليوم، حيث جرت بكل انتظام وكما كان مخططا لها تماما من قبل عمليات الأزهر.

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من المنتظر ظهور النتيجة خلال ساعات على مستوى جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

حيث صرح سابقا رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تظهر بعد عيد الفطر وينتظر الطلبة ظهور النتيجة بفارغ صبر وخلال الساعات المقبلة ننتظر أعلان ظهور النتيجة رسميا واعلانها على موقع بوابة الأزهر التعليمي http://www.azhar.eg/splash.html وينتهى المصححون من انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة حتى يصل لكل طالب درجاته ولا يشعر أي طالب انه قد ظلم في النتيجة، كما يمكنكم أيضا متابعة النتيجة عبر خدمة نتائج الامتحانات من موقع كلمة عبر الرابط : https://www.klma.org/results/index.php?c=alazhar

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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