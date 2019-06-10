موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني الإلكترونية

يبحث الطلاب والطالبات خلال هذا الوقت عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، بعدما بدأوا العملية الامتحانية يوم 19 مايو وانتهوا منها يوم 1 يونيو كامتحان مؤجل، فقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن نتائج الامتحانات الفنية سيتم الإعلان عنها على موقع بوابة التعليم الفني نهاية الشهر الجاري على أن لا تتأخر عن ذلك التوقيت، باعتبار أنها تمثل حالة كبيرة من القلق لدى كثير من الطلاب والطالبات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الاول

رابط بوابة الثانوي الفني للنتائج

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بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لمختلف الشعب، الدبلوم الصناعي والتجاري والتمريض والزراعي والفندقي، تعد هذه واحدة من ضمن أبرز العمليات على جوجل؛ لأن هذا الموقع هو الموقع الرسمي المسؤول عن نشر درجات الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية، المنوفية، قنا، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الشرقية وغيرها.

نتيجة الدبلومات الفنية وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس 2019 من المقرر الإعلان عنها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، وقد بدأت تلك الأعمال قبل عيد الفطر المبارك، على أن ترتفع نسب النجاح وفقًا للمؤشرات الأولية التي أعلنتها الوازرة.

يُمكنك الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 وزاره التربيه والتعليم بالاسم بكتابة بياناتك كاملة (الاسم أو رقم الجلوس – الشعبة – النظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات).. بالتوفيق لأبنائنا الطلاب.

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