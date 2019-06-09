شاهد: فضيحة خالد يوسف تطفو من جديد وبشكل مفاجئ

كشف تقرير لصحيفة "الوطن" المصرية أن غرفة المشورة في محكمة 6 أكتوبر أطلقت سراح الإعلامية رنا هويدي إحدى المتهمات في ما عرف باسم قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف.

وأشار التقرير إلى أن الحكم تضمن إخلاء سبيلها مع دفع كفالة تصل إلى 50 ألف حنيه، وذلك بعدما أصدر قاضي المعارضات في وقت سابق حكماً قضى بتجديد حبسها لمدة 45 يوماً.

وجاء حبس الهويدي على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إثر انتشار فيديو إباحي نسب لها وللمخرج المصري الشهير.

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يذكر أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على هويدي أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي ومحاولتها مغادرة البلاد على إثر انتشار الفيديوهات الشهيرة.

وتعتبر رنا هويدي المتهمة الخامسة في القضية التي شملت الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا.

وفي سياق متصل، حلّت ياسمين الخطيب ضيفة على برنامج (شيخ الحارة) قبل قرار وقف عرضه لشهر واحد فقط بسبب حلقة ماجد المصري على شاشة (القاهرة والناس)، تقديم المذيعة المصرية بسمة وهبة، وتحدّثت عن علاقتها بالتفاصيل بالمخرج المصري خالد يوسف وأن زواجها منه كان لعنة.