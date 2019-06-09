بوابة الازهر الشريف الالكترونية التعليمية للنتائج 2019 برقم الجلوس

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه قد تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق إجابات طلبة وطالبات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 للفصل الدراسي الثاني وأنه سوف يتم إعتماد نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عقب إجارز عيد الفطر المبارك.

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وأوضح رئيس المعاهد الازهرية أن ما يقرب من 150326 طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعقب إنتهاء الإمتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والرماجعة بداخل الكنترولات المركزية الخاصة بالأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر ان يتم اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية خلال الساعات القادمة من الشيخ احمد الطيب وبعدها يمكن للطلبة معرفة نتيجة ابتدائية الازهر الشريف من موقع الازهر الشريف التعليمي لعرض نتائج الامتحانات 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

وطالب الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعلمين من المعلمات والادارات وجميع القائمين على عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصدها ومراجعتها، أن يتحروا الدقة في أعمالهم، مع التزام أعلى المهنية في تقدير الدرجات.