الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو منى فاروق وشيما الأكثر بحثًا في مصر.. تعرف على كواليس 48 ساعة فاصلة في حياة الفنانتين

أشعل فيديو منى فاروق وخالد يوسف، السوشيال ميديا، للمرة الثانية، بعد أن تم القبض على منى فاروق وشيما الحاج أمس، بتهمة الفعل الفاضح، وذلك بعد أن ظهرت منى فاروق، مع مخرج شهير، يقال أنه خالد يوسف، وأصبح التريند الأن يشتعل بـ فيديو منى فاروق وخالد يوسف، وأيضًا منى فاروق وشيما الحاج، الذي أصبح البحث عليهم أكثر بعد أن تم القبض عليهم. اقرأ ايضا..شاهد.. فيديو لمنى فاروق قبل القبض عليها: ترقص أمام المرآة





فيديو منى فاروق وشيما Advertisements



وبعد ظهور فيديو منى فاروق وخالد يوسف، تصدر اسم منى فاروق وخالد يوسف التريند، وذلك قبل أن يتأكدوا أن الذي ظهر مع منى فاروق في الفيديو هو المخرج البرلماني خالد يوسف، حيث أنه من خلال التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج، أشاروا إلى أن وراء تصويرهما عاريات هو مخرج مشهور، موضحين أنه طلب منهما أن يرقصا أمامه، قبل ممارسة الرذيلة معهما في وقت واحد، مؤكدين أن موافقتهما على فعل الرذيلة، جاء بدافع العمل في أحد أفلامه، وظن البعض أنه خالد يوسف، وأصبح اسم فيديو منى فاروق وخالد يوسف يحتل التريند.

فيديو منى فاروق وشيما