تراند اليوم : بعد القبض عليهما.. منى فاروق وشيما الحاج تتصدران "جوجل"

تصدرتا منى فاروق وشيما الحاج مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهما؛ لاتهامهما بارتكاب أفعال فاضحة يعاقب عليها القانون، بعد ظهورهما في فيديو إباحي.

واعترفتا أمام رجال المباحث بصحة الفيديوهات المصورة، وعلمهما بتصويرهن من قبل مخرج؛ لسعيهن لـ"الشهرة والظهور في أفلامه"، حد وصفهما.

وأكملت الفنانتين بأن الفيديوهات تم تصويرها منذ فترة كبيرة، ولم تكن منذ الأيام الماضية، قائلة: "كنا صغيرين ومقدرناش نتكلم لأنه اشترط علينا نعمل كده عشان نمثل".