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حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم الدفعة الـ 19

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أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم المخصص للدفعة الـ 19 في حسابات المواطنين ابتداءً من يوم غد الاثنين عبر رابط حساب المواطن.

رابط تسجيل المستفيدين من دعم حساب المواطن لشهر يوليو اضغط هنا

 

وأدرج البرنامج شروط أهلية الاستفادة من دعم حساب المواطن بحيث يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط حساب المواطن أيضًا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، بحسب "صحيفة تواصل الالكترونية".

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