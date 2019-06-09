النجوم يشيعون قسمت رشدي اباظة لمقابر أسرتها

يشارك العديد من نجوم الساحة الفنية المصرية في تشييع جثمان قسمت رشدي اباظة ظهر اليوم الأحد بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان.

عرفت قسمت رشدي اباظة بالابنة الوحيدة للفنان المصري رشدي اباظة من زوجته الامريكية، كما عرفت بزواجها من الفنان أحمد دياب قبل دخوله عالم الفن بمشاركة نجوى فؤاد وفيفي عبده وعمر خورشيد.

وقد تحدثت قسمت مسبقاً عن تربية الفنانة سامية جمال لها في عمر الخمس سنوات خلال لقائها في برنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي ووصفت علاقتها بوالدها بالقوية، بحسب "مصراوي".

يذكر أن الفنان رشدي أباظا ولد في الثالث من اغسطس 1826 فيما توفي في السابع والعشرين من يوليو 1980، بسبب معاناته من مرض السرطان الخبيث، وهو من أسرة أباظية مشهورة في مصر، ووالدته من أصل إيطالي.