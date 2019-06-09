قسمت رشدي اباظة - حقيقة وفاتها وزوجها هذا الفنان المشهور

كشفت مصادر إعلامية مصرية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة قسمت رشدي اباظة الفنان الراحل الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، وذلك خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.

وأكدت المصادر خبر وفاة ابنة رشدي اباظه "قسمت"، وهي زوجة الفنان احمد دياب، مشيرة إلى أنه سيجري تشييع جثمانها يوم الأحد التاسع من يونيو 2019 من مسجد نصر الدين في الهرم بالجيزة المصرية.

السيرة الذاتية قسمت رشدي اباظة

قسمت هي ابنة الفنان رشدي أباظة من زوجته الأمريكية "باربرا"، حيث كان الفنان المصري الراحل قد تزوج خلال حياته 5 مرات، كانت الأولى بالفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

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وكانت أطول زيجة للفنان رشدي أباظة من الفنانة سامية جمال التي توفيت سابقا، إذ تواصل ثماني عشرة سنة، كما تزوج الفنانة صباح التي كانت تحظى بشعبية واسعة في الزمن الجميل قبل رحيلها.

يذكر أن الفنان رشدي أباظا ولد في الثالث من اغسطس 1826 فيما توفي في السابع والعشرين من يوليو 1980، بسبب معاناته من مرض السرطان الخبيث، وهو من أسرة أباظية مشهورة في مصر، ووالدته من أصل إيطالي.

وللفنان الراحل رشدي أباظة عشرات الافلام والمسلسلات والاعمال الفنية، كان آخرها "سأعود بلا دموع" ثم فيلم الاقوياء، وكذلك هناك مسلسلات تناولت حياته الشخصية، مسلس كاريوكا والشحرورة وسندريلا التي قامت بدور البطلة فيه الراحلة سعاد حسني.

واضاع رشدي أباظة في حياته العديد من الفرص من أجل الوصول إلى العالمية، علما أن أول عملي فني له كان مع فاتن حمامة التي لقبت بأنها سيدة الشاشة العربية، ثم تسلسل في العمل إلى أن وصل إلى مكانة رفيعة في الوسط الفني المصري والعربي.