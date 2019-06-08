حقيقة خبر وفاة قسمت رشدي اباظة زوجة الفنان احمد دياب

كشفت مصادر إعلامية مصرية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة قسمت ابنة رشدي أباظة الفنان الراحل الذي يعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، وذلك خلال تواجدها في جمهورية مصر العربية.

وأكدت المصادر خبر وفاة ابنة رشدي اباظه "قسمت"، وهي زوجة الفنان احمد دياب، مشيرة إلى أنه سيجري تشييع جثمانها يوم الأحد التاسع من يونيو 2019 من مسجد نصر الدين في الهرم بالجيزة المصرية.

السيرة الذاتية قسمت رشدي اباظة

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قسمت هي ابنة الفنان رشدي أباظة من زوجته الأمريكية "باربرا"، حيث كان الفنان المصري الراحل قد تزوج خلال حياته 5 مرات، كانت الأولى بالفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

وكانت أطول زيجة للفنان رشدي أباظة من الفنانة سامية جمال التي توفيت سابقا، إذ تواصل ثماني عشرة سنة، كما تزوج الفنانة صباح التي كانت تحظى بشعبية واسعة في الزمن الجميل قبل رحيلها.

يذكر أن حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير قالت إن تزويد ديفيد فريدمان سفير امريكا في اسرائيل للحقائق وتبريره المسبق لضم اسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض.