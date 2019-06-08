تردد قناة ميوزك الرماس على نايل سات 2019 - الأغاني العربية

ميوزك الرماس قناة عربية عراقية متخصصة في عرض كل الأغاني العربية وعرض الكليبات المصورة، القناة من تأسيس الفنان والملحن رأفت بدر عام 2013 وأصبحت من أهم القنوات العربية المخصصة في عرض الأغاني الخليجية للمطربين الشباب.

كما أن القناة تقوم بعرض برامج غنائية مختلفة بجانب عرضها للكليبات المصورة لبعض الأغاني العربية المختلفة، قامت تأسيس القناة من داخل العراق كما أن القناة تقوم بالبث من بغداد بالعراق تحت إشراف الفنان رأفت بدر.

بجانب الكثير من الأغاني التي تعرض على شاشة ميوزك الرماس بشكل حصري من فيديو كليبات لمطربين عدة كما أنها تقوم بعرض جلسات الغناء التراثي العراقي الجميل وايحائه من خلال الجلسات الغنائية ولا ننسى عرضها للأغاني بشكل مستمر طوال اليوم 24 ساعة بدون توقف من باقة كبيرة ومميزة من الأغاني العربية والخليجية.

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وطرحت القناة تطبيقا خاصا بها عبر الجوالات وذلك لتمكن كل متابعيها دائماً فكل وقت وكل مكان من خلال هذا التطبيق الذي يحتوي على البث المباشر للقناة من خلال التطبيق على الجوال.

كما أن التطبيق يحتوى أيضاً على كل الكليبات الحصرية لمطربين العرب في كل مكان أما عن خدمة سماع الأغاني قبل طرحها في الأسواق فذلك أيضاً موفر في التطبيق كما أنه مزود بخاصية اليوتيوب لمشاهدة كل ما فاتك من أغاني وحلقات والوصول إليها بكل سهولة.

تردد قناة ميوزك الرماس على نايل سات 2019: 10971 أفقي