رابط: نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 برقم التسجيل في الجزائر

قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتياز امتحان «السانكيام» كإجراء استثنائي يتم العمل به، مع احتساب المعدل السنوي للفصول الثلاثة والانتقال إلى السنة أولى متوسط لكل من تحصل على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10.

نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 برقم التسجيل اضغط هنـــــا

وسيتم القيام بإجراء استثنائي لصالح تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقبل في السنة أولى متوسط كل تلميذ متمدرس في السنة الخامسة ابتدائي ينتمي إلى فئات التلاميذ ذوي إعاقة حسية «المكفوفون والصم البكم».

أو إعاقة ذهنية «التريزوميا 21» أو اضطراب التوحد تحصل في المعدل السنوي للمراقبة المستمرة على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10 بعد الرجوع إلى ملفه .

Advertisements

ويتولى مدير المدرسة مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث لأقسام السنة الخامسة ابتدائي وتصحيحها حجز علامات هذا الفصل على الأرضية الرقمية.

ويقوم النظام المعلوماتي بحساب المعدل السنوي للتلاميذ المرشحين لامتحان مرحلة التعليم الابتدائي بصفة آلية، ومن هنا فإن هذه المعدلات السنوية هي نفسها التي تدخل في حساب معدل القبول في السنة أولى متوسط.

وطالبت وزارة التربية مديري المدارس الابتدائية بتوخي الدقة المتناهية في حجز العلامات عند ملء الكشوف الفصلية وكذا ضبط قائمة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاص.