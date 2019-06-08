الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد.. فيديو لمنى فاروق قبل القبض عليها: ترقص أمام المرآة

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة الشابة منى فاروق، وهي ترقص وتستمع إلى المزيكا أمام المرآة، وذلك قبل إلقاء القبض على منى فاروق، اليوم الخميس، بتهمة الفعل الفاضح، وتعود التفاصيل أثناء رصد المتابعات الأمنية، بعدما تداول أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع جنسية لمنى فاروق وشيما الحاج، وبعمل التحريات اللازمة، دلت على صحة تلك الفيديوهات، وشكل فريق بحث وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بأحد المناطق بالقاهرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.

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الجدير بالذكر أن منى فاروق وضحت سابقاً أن بعض الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع السوشيال ميديا، والتي تكتب تصريحات على لسانها بعد انتشار الفيديو الفاضح الذي نسب إليها هي والفنانة شيماء الحاج، وكتبت منى فاروق عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على إنستجرام غير ده، ومليش أكونت على الفيسبوك أو تويتر والأكونتات اللي على الفيسبوك وتويتر مزورة، وغير مسؤولة عن ما يكتب فيها، وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع غير مسؤولة عنها تماما، وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح، وشكرا".