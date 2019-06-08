حقيقة وفاة محمد الوفا وزير التعليم السابق في المغرب - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية، مساء اليوم الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة محمد الوفا وزير التعليم السابق في المملكة المغربية، وذلك خلال عيد الفطر المبارك 2019، دون ذكر تفاصيل حول السبب والحيثيات.

وقالت المصادر إن الوزير محمد الوفا الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم توفي اليوم، مشيرة إلى أنه كان رجلا وطنيا ويسير في الاتجاه المثالي والصحيح في المملكة المغربية، في وقت نعاه العشرات من رواد مواقع التواصل.





بدوره، كتب المحلل السياسي عمر الشرقاوي عبر فيسبوك : "بعض المرضى اطلقوا اشاعة وفاة الجميل محمد الوفا، اتصلت به حالا الرجل بصحة جيدة وبقفشاته المراكشية المضحكة والباقي اشاعة مغرضة. اطال الله في عمر الوفا وحفظه من كل مكروه".

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يشار إلى أن الوزير السابق محمد الوفا ولد في عام 1948 في مراكش المغربية، وهو مسلم وله ثلاثة من الأبناء، ودرس في كلية الحقوق في الرباط وهو سياسي ودبلوماسي معروف في المملكة المغربية والوطن العربي.

وتولى محمد الوفا منصب وزير التعليم في الحكومة المغربية براسة بنكيران بين العام 2012 وحتى 2013، حينما اتخذ حزب الاستقلال الذي يتبع له إيقافه؛ وذلك بسبب عدم خضوعه لقراراته بقيادة حميد شباط.

وكان الوزير الوفا نائبا في البرلمان المغربي من السبعينات وحتى تسعينات القرن الماضي، وايضا اصبح رئيسا للمجلس البلدي في مراكش، وأيضا ترأس منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية حتى الثمانينات، وكان له العديد من الانجازات وهو وزير للتربية الوطنية في البلاد.