حقيقة خبر وفاة الفنان عادل امام في عيد الفطر 2019 - شاهد

عاد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم لتداول خبر وفاة عادل امام الفنان المصري القدير، خلال عيد الفطر 2019، وذلك عن عمر يناهز 79 عاما، في وقت أعلنت الشركة المنتجة لمسلسله "فلانتينو" عن موعد عرضه بشكل رسمي.

وكشفت مصادر مُطلعة، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام أو وفاته، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار التي باتت تتناقل في مواقع التواصل ووسائل الاعلام بشكل شبه يومي، رغم أنها غير صحيحة.

يذكر أن شائعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام ترفض الموت، حيث يخرج بين الحين والآخر أحد أفراد العائلة أو الفنانين المقربين، لنفيها لكنها سرعان ما تعود وتتجدد لتطفو على الساحة الإعلامية الفنية من جديد.

وكان من المقرر أن يشارك عادل إمام في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "فلانتينو" لكن بعض المشاكل التي لم يفصح عن تفاصيلها حالت دون عرضه، فيما كشفت الشركة المنتجة أنه سيجري بثه رسميا خلال شهر رمضان 2020 عبر الشاشات المصرية والعربية.