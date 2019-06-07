شاهد الفيديو: حلا الترك برفقة شاب داخل سيارة وجدل بشأن تخليها عن الحجاب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة حلا الترك وهي برفقة شاب وجالسة بجانبه داخل سيارة.

وأظهر مقطع الفيديو، جلوس حلا الترك بجانب الشاب وهو يقود السيارة ويرحب بها بالسلامة، في إشارة إلى أ،ه لم يلتقي بها منذ وقت طويل مُعرباً عن دهشته لأنها كبرت وتغيرت.

وسألها عما إذا كانت ستلتحق العام المُقبل بالجامعة، إلا أنها ذكّرت بأن ذلك سيتم بعد عامين.

وواصل الشاب الترحيب بها قائلاً: "نورتِ يا قلبي".

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وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية وتساءل عدد كبير جداً من المتابعين عن هويته.

في المقابل أثارت والدة حلا الجدل بإطلالة على الشاطئ.

فقد نشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة لها برفقة ابنها وهي تضع على رأسها قبعة بدلاً من الغطاء. وأحدث هذا موجة كبيرة من الجدل وسألها الكثيرون عما إذا تخلت عن الحجاب.