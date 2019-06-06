سبب وفاة الشيخ سلطان بن قرملة امير قحطان السعودية - صورة

أفادت مصادر إعلامية سعودية، في تفاصيل و سبب وفاة الشيخ الامير سلطان بن خليل بن قرملة امير قبيلة قحطان، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من الفعاليات في المنطقة بسبب هذا الخبر، منها حفل ملتقى الوبري.

ووجه العديد من الوجهاء والمخاتير، التعازي والمواساة إلى قبيلة قحطان، في وفاة الامير سلطان بن خليل بن قرمله، داعين الله غز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في مصابهم الجلل.

كما تقدمت قبائل الحرقان عبيده عبر منصاتها في مواقع التواصل، بخالص العزاء والمواساه لقبيله السحمه خاصه وقبائل قحطان عامه في وفاة الامير سلطان بن خليل ابن قرمله، رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته ان لله وانا اليه راجعون.

بدوره، كتب مستشفى بقعاء والمراكز الصحية في منطقة حائل : "ببالغ الحزن والأسى يتقدم منسوبو مستشفى بقعاء العام والمراكز الصحية التابعة بالتعزية للزميل سلطان ابراهيم الحربي وذلك في وفاة عمه ( جهز دغيمان الحربي ) وسوف يصلى عليه عصر اليوم بجامع محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة وانا لله وانا اليه راجعون".

وحول سبب وفاة الامير سلطان بن خليل بن قرمله، فقد ذكرت مصادر أنه توفي اليوم جراء تعرضه إلى نوبة قلبية أثناء تواجده في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنه ارتقى على الفور بعد الأزمة التي آلمت به.