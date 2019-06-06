موعد عيد الاضحى 2019 - ميعاد عيد الاضحى

بعد دخول اليوم الثاني من أيام عيد الفطر السعيد 2019 ينتظر المسلمون عيد الاضحى المبارك وهما العيدين الوحيدين للمسلمين حيث يتبادلون خلالهما التهاني والمباركات كما يتم فيه صلاة العيد بالعراء أسوة بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ومن المتوقع ان يوافق عيد الاضحى يوم 10 اغسطس / آب 2019 بعد انتهاء يوم عرفة وهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، فيما ينتهي مساء الثلاثاء 13 من ذات الشهر السابق ذكره، علما بأنه قد يختلف التاريخان.

ويقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا عيد الأضحى السعيد من خلال التضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الفقراء وأهل البيت والأقارب لذلك سمي بعيد الأضحى.

ويعتبر عيد الاضحى أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤية أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه اسماعيل عليهما السلام.