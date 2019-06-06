تراند اليوم : بعد منى فاروق وشيماء الحاج.. هل أوقع خالد يوسف فنانات أخريات في فخ الإباحية؟

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يبدو أن واقعة القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج بدأ يفتح المجال أمام تكهنات البعض بأن المشاركة السينمائية مع البرلماني والمخرج خالد يوسف يجب أن تمر بمرحلة إثبات النفس عن طريق تقديم قربان المشاركة له، لاسيما وأن منى فاروق وشيماء الحاج أقدما على الرقص شبه عاريتين من أجل المشاركة السينمائية، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون هل صور خالد يوسف فيديوهات أخرى لفنانات أخريات، من هنا نستعرض لكم نجمات أفلام خالد يوسف التي تخللها مشاهد إغراء.
سمية الخشاب وساندي علي "خيانة مشرووعة"
شاركت الفنانة سمية الخشاب والتونسية ساندي علي في فيلم "خيانة مشروعة"، للمخرج خالد يوسف والذي تم إنتاجه عام 2006، وظهر الثنائي خلال الفيلم بأكثر من مشهد ساخن أثار الجدل وقتها.
"خيانة مشروعة" بطولة: هاني سلامة - مي عز الدين سمية الخشاب - هشام سليم - سامح الصريطي - إبراهيم عيسى حسن حرب - أحمد عودة - ساندي مايسة - هديل - حسن نبيل.
غادة عبد الرازق وسمية الخشاب "حين ميسرة"
زج المخرج خالد يوسف بمشهد جنسي صريح جمع ما بين الفنانة غادة عبد الرازق وسمية الخشاب خلال فيلم "حين ميسرة"، اثار غضب المشاهدين خاصة وان المشهد عبارة عن ممارسة الرزيلة بين أنثتين هو ما فتح النيران على مخرج العمل وقتها.
"حين ميسرة"، من إخراج خالد يوسف وبطولة سمية الخشاب وعمرو سعد ووفاء عامر و عمرو عبد الجليل وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغني .
هيفاء وهبي "دكان شحاتة"
أقدم المخرج خالد يوسف على تصوير عدد من المشاهد الجريئة التي تجمع ما بين الفنان عمرو سعد والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال فيلم "دكان شحاته"، والذ تعرض لحذف الكثير من المشاهد الساخنه من الرقابه.
"دكان شحاتة"، بطولة محمود حميدة وعمرو سعد وهيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وإخراج خالد يوسف