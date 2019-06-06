تراند اليوم : بعد منى فاروق وشيماء الحاج.. هل أوقع خالد يوسف فنانات أخريات في فخ الإباحية؟

يبدو أن واقعة القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج بدأ يفتح المجال أمام تكهنات البعض بأن المشاركة السينمائية مع البرلماني والمخرج خالد يوسف يجب أن تمر بمرحلة إثبات النفس عن طريق تقديم قربان المشاركة له، لاسيما وأن منى فاروق وشيماء الحاج أقدما على الرقص شبه عاريتين من أجل المشاركة السينمائية، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون هل صور خالد يوسف فيديوهات أخرى لفنانات أخريات، من هنا نستعرض لكم نجمات أفلام خالد يوسف التي تخللها مشاهد إغراء.

سمية الخشاب وساندي علي "خيانة مشرووعة"



شاركت الفنانة سمية الخشاب والتونسية ساندي علي في فيلم "خيانة مشروعة"، للمخرج خالد يوسف والذي تم إنتاجه عام 2006، وظهر الثنائي خلال الفيلم بأكثر من مشهد ساخن أثار الجدل وقتها.

"خيانة مشروعة" بطولة: هاني سلامة - مي عز الدين سمية الخشاب - هشام سليم - سامح الصريطي - إبراهيم عيسى حسن حرب - أحمد عودة - ساندي مايسة - هديل - حسن نبيل.