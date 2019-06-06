تراند اليوم : ياسمين الخطيب: نعم كنت متزوجة من "خالد يوسف"

دائما ما تحيط الإعلامية ياسمين الخطيب حياتها الشخصية بالسرية التامة إلا أنها قررت أن تكشف عن عدد زيجاتها لأول مرة. وقالت ياسمين فى تصريحات تليفزيونية إنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن أطول زيجة كانت الأولى ودامت لثمانية أعوام ولم تدم الزيجات الثانية والثالثة أكثر من عام ونصف. ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب بوست لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" أنها تزوجت من رجل سياسى لا تستطيع أن تفصح عنه للجمهور، ونشرت وقتها صورة لها معه، وكانت ملامحه مقطوعة من الصورة ولكن لحيته كانت تدل أنه المخرج خالد يوسف ولكن نفت وقتها ياسمين أنه خالد يوسف.

وانتشرت اليوم صورة للإعلامية ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهى تحتضن المخرج خالد يوسف، مما أجبرها أن تقوم بالتعليق على الصورة عبر صفحتها الشخصية. وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: "منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، وآلمني جداً ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد عهد شرطة الحب، وليس عقد شرطة المهر.

‫ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك" كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام. ‫اليوم.. قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫خالد يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين.

‫فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.‬