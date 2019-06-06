ادعية ما قبل الامتحانات لطلبة الثانوية العامة 2019

في الآیة 60 من سورة غافر یقول الله سبحانھ وتعالى (َو َ قال َربُّ ُكُم ْاد ُعونِي أَ ِ داخِر َ ین)، حیث أن الدعاء یساھم في فرج كل الھموم للعباد، وكذلك في الإمتحانات، نحتاج لقول أدعیة َون َج َھنَّمَ َسیَ ْد ُخلُ تساعدنا على الحل بیسر وتذكر المعلومات.

دعاء ما قبل الإمتحان

م موسى علّمني، ویا مفھم سلیمان ّفھمني، ویا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل اللھم یا معلّ الخطاب، اللھم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشیتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدیر، حسبنا الله ونعم الوكیل. اللھم إني توكلت علیك وفوضت أمري إلیك لا ملجأ ولا منجى إلا إلیك.

أدعیة قاعة الإمتحانات

اللھم ا فتح َّ علي فتوح عبادك العارفین، اللھم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللھم اجعل . لي من لدنك سلطاناً نصیراً . ّرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیراً ّرب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھلاً یا أرحم الراحمین.

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أدعیة أثناء الإمتحان

ّرب اشرح لي صدري ّ ویسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني یفقھ قولي. لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، یا حي، یا قیوم برحمتك استغیث، ّرب إنّي ّمسني الضر وأنت أرحم الراحمین. . بسم الله الفتاح، اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھلاً

أدعیة تعسر الإمتحان

اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أغلق علينا، واللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سیّدنا ّ محمد الفاتح لما أغلق ِغلق علینا، اللھم ّصل صلاة كاملة وسلّ ُ اللھم افتح علینا بسیدنا محمد ما أ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والھادي إلى صراطك المستقیم وعلى آلھ حق قدره ومقداره العظیم. ّ اللھم یا جامع الناس إلى ٍ یوم لا ریب فیھ ّرد ّ إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمین.

وأخیراً ھذا دعاء نقولھ بعد الإنتھاء من الإمتحان. دعاء بعد الإمتحان "الحمد الله الّذي ھدانا لھذا، وما كنّا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ّرب العالمین".