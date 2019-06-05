تراند اليوم : بعد أزمته مع ياسمين الخطيب.. خالد يوسف يوجه رسالة لـ"زوجته"

نشر المخرج خالد يوسف، صورة تجمعه بزوجته السعودية شاليمار شربتلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد انتشار أخبار تفيد بزواجه من المذيعة ياسمين الخطيب.

لم يوضح المخرج خالد يوسف طبيعة المؤامرات التي يتعرض لها، ولكنه تعهد من خلال رسالته إلى زوجته شاليمار شربتلي، بتوضيح كل تفاصيل وخيوط المؤامرة، كما أنه لم ينف في رسالته بشكل صريح زواجه من ياسمين الخطيب.

وعلق "يوسف"، على الصورة التي شاركها مع زوجته، ليرد من خلالها على شائعات زواجه من المذيعة ياسمين الخطيب واصفًا إياها بمؤامرة بسبب مواقفه، فكتب قائلًا: "لم أتحدث، ولم أنشر يومًا، مايخص شؤوني الخاصة مطلقًا، ولكني مدفوعًا، بالوفاء لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة، التي أحببتها، وتزوجتها، ومنها رزقنا بطفلة أعدو ربي أن يبارك فيها، أتحدث عن شاليمار شربتلي".

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وأضاف: "سبب الامتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدي أو أي أمر، نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين، وأكبر مساند، وكانت دائمًا لي الحبيبة، والزوجة، والصديقة، والأخت، بل الأم في أحيان، ولم تُمكن أي مكائد، من النيل من علاقتنا الزوجية".

واستطرد: "أدامها الله لي ولابنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة، وذاك البيت بكل السبل، وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب، على كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي، التي دفعت ضرائبها، ويصورون أن أدفع المزيد كل يوم".

يذكر أن المذيعة ياسمين الخطيب، كانت قد أعلنت سابقا زواجها من المخرج خالد يوسف، قبل أن يقع الطلاق بينهما.