تراند اليوم : "خبوا وشهم بـ تحجيبة سودا".. انهيار منى فاروق وشيماء الحاج أثناء ترحيلهما لنيابة مدينة نصر (صورة)

أصيبت الفنانتان منى فاورق وشيماء الحاج بانهيار أثناء اصطحاب رجال المباحث لهما للعرض على نيابة مدينة نصر أول للتحقيق معهم فى قضية "الفيديوهات الجنسية"

وصعد المتهمتان إلى سيارة ميكروباص خاصة برجال الشرطة وخبؤوا وجوههم بـ"تحجيبة سوداء" لعدم تعرف المواطنيين عليهما، وقام على إثرها رجال المباحث بمحاوطتهما لعدم رصدهما بكاميرات الموبايلات.

ورحلت قوة من مباحث الآداب، منذ قليل، الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج إلى نيابة أول مدينة نصر.

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل جديدة مثيرة فى واقعة القبض على الفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق لظهورهما فى فيديوهات جنسية رفقة مخرج شهير.

فيديو خالد يوسف المخرج



وقال المصدر إنه تم القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافية شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية الى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بداءرة قسم شرطة مدينة نصر أول وداهمته والقت القبض عليها هى الأخرى.

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وأضاف المصدر، أن رجال المباحث صادروا هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهم على أى ممنوعات.

وتابع المصدر أن الفنانتين لم يعرضا على النيابة العامة حتى الآن وسيتم عرضهما اليوم وأنهم اعترفا لرجال المباحث بصحة الفيديوهات وأن الشخص الآخر بالفيديوهات مخرج شهير.

فيديو خالد يوسف وشيماء الحاج ومنى فاروق



وأوضح المصدر أن ذلك المخرج غادر البلاد إلى إحدى البلدان الأوروبية منذ أيام.

وكانت رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان فى مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما و اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاههم.