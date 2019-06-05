تحميل اغنية عايم في بحر الغدر دندنها mp3 - تنزيل

تشهد الأغنية العربية انحداراً كبيراً في مستواها الفني منذ أواخر تسعينات القرن العشرين. وازداد هذا الانحدار وبات فاضحاً في السنوات العشر الأخيرة، مع فتح أبواب عالم الغناء لمن ليست له علاقة به، من عارضات وعارضي أزياء وراقصات وملكات جمال ورجال بعضلات مفتولة، ومتعدّين على التلحين وكتابة الأغاني مع غياب الرقابة.

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وساهم كتاب وملحنون في تأسيس واقع موسيقي جديد بلا هوية، مع تقديم كلمات نابية وغير أخلاقية لا تواكب الواقع الذي نعيشه أو تُعبّر عنه، وألحان مركبة أو مسروقة من اليونان أو تركيا.

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وساهمت برامج الصوت المتطورة في تعديل الأصوات الشنيعة وتهذيبها، كما أن موجة نسخ الأغاني الغربية وتقليدها زادت الطين بلة، فظهرت أغانٍ بإيقاعات غربية إنما في شكل مزرٍ.

علماً أن كبار الموسيقيين العرب، مطلع القرن العشرين استخدموا بعض الألحان والإيقاعات الغربية المشهورة عالمياً كـ «الفالس» و«التانغو» و«الفوكس تروت» و«الرومبا» وإيقاعات أميركا اللاتينية، مع المحافظة على الهوية العربية، كما فعل الموسيقار محمد عبدالوهاب في أغنية «محلاها عيشة الفلاح» إذ استعمل مطلع سيمفونية بيتهوفن السادسة.

ويعتبر الأخوان رحباني من أشهر الموسيقيين العرب الذين استخدموا بعض الألحان الغربية في أعمالهم الغنائية، فمثلاً استعاروا جزءاً من سيمفونية موتسارت في تلحين أغنية «يا أنا يا أنا» وغيرها.