ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 2019

استكمالا لما قدمناه فى مسيرة نتائج الامتحانات في جمهورية مصر العربية، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 _2019،في المرحلة الابتدائية في جميع محافظات مصر، وكذلك نتيجة السنة الاولي والثانية من المرحلة الاعدادية،وكما وعدناكم واوفينا بعرض نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية،اليوم نعلن عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018_2019،بمحافظة سوهاج،حيث اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج النتيجة بنسبة نجاح 84.62%،في جميع مراكز المحافظة.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019

مركز سوهاج من اكبر المراكز بالمحافظة، حيث يضم العديد من المدارس للمرحلة الاعدادية،وكذلك مركز اخميم، ومركز البلينا،ومركز المراغة،ومركز المنشأة،ومركز دار السلام،ومركز جرجا،ومركز جهينة،ومركز ساقلته،ومركز طما ومركز طهطا ومركز العسيرات وتشمل النتيجة جميع المدارس بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة سوهاج .رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019

مدرسة اخميم الاعدادية بنين،ومدرسة الباسكيه للتعليم الاساسى الاعدادية،ومدرسة البلينا الاعدادية الجديدة بنين،ومدرسة البلينا الاعدادية الحديثة،ومدرسة البلينا الاعدادية القديمة بنين،والمدرسة الاعدادية القديمة بمراغة،ومدرسة البطاخ الاعدادية الجديدة بنين،ومدرسة الاحايوه غرب الاعدادية،ومدرسة الحريزات الغربية الاعدادية بنات،ومدرسة الحريزات الاعدادية بنين،ومدرسة البريا الاعدادية المشتركة،ومدرسة الجواهين الاعدادية بجرجا، ومدرسة الحلفاية الاعدادية،ومدرسة الطليحات الاعدادية،ومدرسة الحاج شعبان الاعدادية.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019

مدرسة البلابيش المستجدة الاعدادية،ومدرسة البلابيش بحرى المشتركة الاعدادية،ومدرسة البلابيش قبلى الاعدادية،ومدرسة الحميدات الاعدادية،ومدرسة الثورة الاعدادية بسفلاق،ومدرسة الحاجر الاعدادية بنين،و مدرسة الخطيب الاعدادية بالطوايل،ومدرسة الرياينة الحاجر الاعدادية المشتركة،ومدرسة احمد ضيف الله الاعدادية للتعليم الاساسى بنين،والمدرسة الاعدادية القديمة بنين بسوهاج القديمة،ومدرسة البحوث الاعدادية المشتركة،ومدرسة البطل على عثمان الاعدادية بنين،ومدرسة الاغانة الاعدادية المشتركة،ومدرسة الحديقة الاعدادية المشتركة ، كما اعتمد نتيجة التعليم المهنى أيضا بنسبة نجاح 73٪،ولمعرفة النتيجة من هذا الرابط

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نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019

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