تراند اليوم : تحسن الحالة الصحية للفنان حسن حسني عقب إشاعة وفاته... وأسرة عزت أبو عوف تطلب من محبيه الدعاء له

تدهورت الحالة الصحية للفنان حسن حسني وانطلقت إشاعة وفاته (الحساب الرسمي للفنان حسن حسني على فيسبوك)

تحسّنت الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى تدهور حالته، ودخوله أحد المستشفيات، والخضوع للأجهزة الطبية في العناية المركزة.

وبعد احتجازه لساعات وتلقي العناية اللازمة، نجح الأطباء في إنقاذ الفنان حسن حسني وتجاوز مرحلة الخطر.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، إن "الفنان الكبير تدهورت حالته منذ ساعات، وتسبب ذلك في حالة ذعر، وعلى الفور نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتابع حالته أكبر الأطباء، وكانت النقابة تتابع حالته الصحية حتى خرج من المستشفى، وعاد إلى منزله وأسرته".

كانت إشاعة وفاة الفنان حسن حسني انطلقت، وخرج الفنان ونفاها، مؤكداً أنه يعاني فقط بعض المشكلات الصحية، وبعدها بساعات تدهورت حالته الصحية، حتى دخل المستشفى لتلقي العلاج.

شارك النجم الكبير حسن حسني هذا العام في دراما رمضان، من خلال مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان ومحمد دياب وعائشة بن أحمد، وكان يبدو عليه الإرهاق الشديد خلال ظهوره المحدود بالمسلسل كضيف شرف.

Advertisements

ولد الفنان المصري في عام 1931، وفي بداية الستينيات استهل مشواره في المسرح العسكري، وقدّم عدداً من الأعمال المميزة، وبعد حلّه عام 1967 تنقل إلى عدة مسارح، مثل مسرح الحكيم والمسرح القومي والمسرح الحديث، وانضم حسني إلى فرقة جلال الشرقاوي، واستمر تعاونه معها نحو عشر سنوات.

وكانت بداية معرفة الجمهور به مشاركته في الدراما التلفزيونية، إذ جسّد أحد الأدوار المهمة في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً" عام 1979، مع الفنانين عبد المنعم مدبولي وصلاح السعدني وآثار الحكيم وفاروق الفيشاوي.

أمَّا بدايته في السينما فكانت عام 1975 بفيلم "الكرنك"، وتوالت أعمال الفنان الكبير بين السينما والمسرح والتلفزيون لتصل إلى نحو 500 عمل في الأقل.

وعلى جانب آخر، ما زالت الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف متأخرة جداً. وصرح الناقد طارق الشناوي لـ"إندبندنت عربية" بأن "حالة أبو عوف شديدة الحرج، ويعاني مشكلات كثيرة ومتعددة، وظهر ذلك عليه بشدة في إعلان إحدى شركات الهاتف المحمول في رمضان".

وأضاف الشناوي، "حاولت الاتصال بمصادر قريبة من الفنان الكبير، وأكدوا أن حالته سيئة، وطلبوا الدعاء من كل المحبين لفن وشخص عزت أبو عوف".