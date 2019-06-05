رسائل تهنئة عيد الفطر 2019 للحبيب في السنة - معايدة حب لحبيبتي بمناسبة عيد الفطر

أصدر عدد من الدول العربية بيانات تؤكد ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1440، وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر للعام الميلادي 2019.

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وهذه الدول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين واليمن والطائفة السنية في العراق ولبنان. بينما قالت دول عربية أخرى، مصر وسوريا والأردن وفلسطين إن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وإن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

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وأعلنت السلطات الدينية في عدة دول عربية الاثنين أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطرلعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن "عددا من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني أن الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان لهذا العام". وأكدت في بيان أن "الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

من جهتها، أعلنت الإمارات أيضا أن "الثلاثاء الموافق 4 يونيو/حزيران 2019 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد". بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن ودار الإفتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق، أن الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر. فيما لم تعلن السلطات الدينية الشيعية في لبنان موقفها من رؤية هلال شوال حتى الان.